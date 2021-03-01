Лыжник сборной Коми Ермил Вокуев взял серебро в финале Кубка России

Фото: пресс-служба Минспорта РК

На Республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной продолжается финал Кубка России по лыжным гонкам. 28 февраля ведущие лыжники России разыграли награды в личном спринте свободным стилем на дистанции 1,4 километра.

В прологе дистанцию пробежали 164 спортсмена из 33 региона страны.

Мужскую спринтерскую гонку выиграл Фёдор Назаров из Московской области. Второе место у лыжника сборной Республики Коми Ермила Вокуева. Третьим стал Иван Горбунов из Красноярского края.

Напомним, вчера в гонке классическим стилем на дистанции 15 километров Ермил завоевал серебряную медаль. Единственным «золотом» в команде Коми пока обладает Илья Порошкин. Спортсмен выиграл гонку классикой.

В женском спринте за лидерство боролись Анастасия Власова, Ольга Вокуева, Ольга Царева, но лыжницы из сборной Коми не смогли выйти в финал.

2 марта пройдет командный спринт, а в последний день финала, 3 марта, лыжники пробегут скиатлон, сообщает пресс-служба Минспорта РК.

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