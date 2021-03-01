Минстрой РФ дал Коми деньги на ремонт моста через Вычегду

Фото: архив КП

Минстрой России выделил 100 миллиардов рублей на строительство и ремонт дорожных объектов в 45 регионах. Республика Коми получила дополнительное финансирование на завершение ремонта моста через Вычегду на автомобильной дороге Сыктывкар – Ухта, который начался в прошлом году.

Напомним, в августе прошлого года глава Коми назвал сроки окончания ремонта моста через реку Вычегда в районе деревни Малая Слуда. Контракт на ремонт моста заканчивается декабрем 2021 года. К этому времени все работы должны быть завершены.Здесь запланирован ремонт мостового полотна и опор, а также сделают лестничные сходы, наружное освещение и судовую сигнализацию.

Напомним, работы на объекте прерывались на зимний период. Их возобновят с апреля.

Мост через Вычегду у Малой Слуды является частью дороги Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар и имеет стратегическое значение, поскольку связывает северные и южные районы республики. Это самое большое в Коми мостовое сооружение: его длина составляет 542 метра, а длина пролетов превышает 100 метров, сообщает «Комиинформ».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре обустроят дороги

На это выделены огромные деньги (подробности)