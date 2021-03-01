Росгвардейцы изъяли у жителей Коми 7 охотничьих ружей

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Сотрудники Управления Росгвардии по Республике Коми изъяли за неделю 7 единиц охотничьего оружия у граждан.

Всего было выявлено 16 нарушений, большинство из них - не соблюдение сроков продления разрешений.

Также составлен один административный протокол за некачественное оказание охранных услуг сотрудниками частных охранных организаций.

За минувшую неделю было рассмотрено 238 заявлений об оказании государственных услуг по линии оборота оружия и частной охранной деятельности, сообщает пресс-служба Росгвардии по РК.

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