В Коми завоют сирены

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В Коми проверят систему оповещения населения. Профилактические работы пройдут 3 марта рано утром - в 10 утра.

- Для проверки системы оповещения и информирования населения Республики Коми 03 марта в 10:00 будет произведён кратковременный запуск электросирен. После этого по уличным громкоговорителям и проводному радио передадут тестовую речевую информацию, - сообщили в пресс-службе республиканского Комитета гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Сообщается, что сирены завоют в четырех городах республики - Сыктывкаре, Воркуте, Усинске и Ухте. Жителей просят отнестись с пониманием и не пугаться неприятных звуков.

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