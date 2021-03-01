Сосногорск принял эстафету Дней культуры от Сысольского района

Фото: mincult.rkomi.ru

Сосногорский район стал очередным участником фестиваля «Дни культуры муниципальных образований в Сыктывкаре». Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

Передача эстафеты состоялась 28 февраля во время гала-концерта Дней культуры Сысольского района. Культурный марафон является ключевым проектом, благодаря которому каждый муниципалитет имеет возможность поделиться культурой и традициями своего района.

Так, в первые дни весны сосногорцы представят лучшие творческие проекты и выставки, а также проведут образовательные активности для жителей и гостей Сыктывкара. Уверен, благодаря фестивалю мы сможем познакомиться с многообразием культурной жизни района, – прокомментировал министр культуры Коми Сергей Емельянов.

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