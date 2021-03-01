Предприниматель из Усинска обманывал людей при ремонте МКД

В Усинске на скамью подсудимых отправится предприниматель, обвиняемый в мошенничестве Фото: Архив "КП"

В Усинске 58-летний местный предприниматель отправится на скамью подсудимых. Мужчину обвиняют в мошенничестве при ремонте многоквартирных домов. Подробности уголовного дела раскрыли в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ведомстве пояснили, что в июле 2018 года после урагана в Усинске между властями города и бизнесменом был заключен муниципальный контракт на выполнение ремонта кровель девяти многоквартирных домов города. Часть работ, предусмотренных условиями контракта, предпринимателем была не выполнена либо выполнена не в полном объеме.

- Фактическое неисполнение контракта не помешало коммерсанту предоставить в администрацию города документы, содержащее заведомо ложные сведения о стоимости выполненных работ и затратах. Действиями предпринимателя муниципальному образованию причинен ущерб на сумму 365 тыс. рублей, - прокомментировали ход дела в прокуратуре.

Вину в инкриминируемом деянии коммерсант не признал, уточнили в ведомстве. Дело направлено в городской суд.

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