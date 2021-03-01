Жителям Коми расскажут, как уберечь детей от буллинга

Фото: Михаил ФРОЛОВ

МВД по Республике Коми приглашает граждан принять участие в прямой линии на тему «Насилие над детьми: как уберечь ребенка от беды». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Распознавание признаков жестокого обращения с детьми и пренебрежения родительским долгом является обязанностью сотрудников органов и организаций системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, говорится в сообщении.

В МВД отметили, что эти признаки не всегда очевидны. Зачастую лишь внимательное общение с ребенком и его родителями может выявить жестокое обращение с детьми. Однако существуют явные признаки, которые требуют немедленного реагирования правоохранителей.

Прии пользовании Интернетом ребенок может случайно оказаться в опасных для него ситуациях. О том, как уберечь ребенка от опасностей в интернет, понятие о буллинге и методах защиты от него и от других угроз можно задать представителям МВД по Коми, членам Общественного совета при МВД по Республике Коми и приглашенным экспертам.

Прямая линия пройдет в среду, 3 марта, с 16:00 до 17:00 по адресу: Сыктывкар, улица Карла Маркса, 229. Свои вопросы и предложения граждане могут сообщить по телефону: 8(8212) 28-52-98, 8-800-200-9614 (звонок бесплатный).

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