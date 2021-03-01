Сыктывкарец незаконно удерживал в бане своего ребенка

Фото: из архива "КП"

В Сыктывкаре задержали мужчину 1977 года рождения, подозреваемого в незаконном удержании малолетнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Ночью в полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что в бане, расположенной у дома по улице Лизы Чайкиной, нетрезвый супруг удерживает их малолетнего ребенка. Женщина добавила, что опасается за жизнь сына.

На место прибыли правоохранители. Они потребовали открыть входную дверь, однако мужчина ответил отказом. Более того, он угрожал причинить вред себе и сыну. Подозреваемого удалось задержать, а ребенка передали матери. Сейчас он находится в безопасности.

Подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый безработный 1977 года рождения. По предварительным данным, между мужчиной и его сожительницей произошел конфликт на почве ревности. Мужчина забрал сына и удерживал его в бане, закрыв дверь изнутри. Мать, испугавшись за жизнь ребенка, вызвала полицию.

Возбуждено уголовное дело об угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью. Кроме того, следственными органами СКР по РК заведено уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы несовершеннолетнего».

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