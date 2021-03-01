В Сыктывкаре женщина обчистила продуктовый магазин

Сумма причиненного ущерба составила более 2 тысячи рублей

В Сыктывкаре местную жительницу задержали за кражу, сообщает пресс-служба Росгвардии. Инцидент произошел в гипермаркете по Октябрьскому проспекту.

Известно, что 40-летняя сыктывкарка украла капсулы для стирки, освежитель воздуха для автомобиля, бальзам для рук, детские носки, ветчину, сыр, протеиновые батончики и жевательные драже. Сумма причиненного ущерба составила более 2 тысячи рублей.

- Противоправные действия были замечены сотрудниками службы безопасности, которые нажали на кнопку тревожной сигнализации, - уточнили в управлении.

По данному факту начато разбирательство.

Всего с 22 по 28 февраля задержали 23 человека за административные правонарушения.

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