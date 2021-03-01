Два жителя Коми насмерть замерзли в период аномальных морозов

Больше всего из-за морозов доставалось мужчинам трудоспособного возраста Фото: Архив "КП"

Февральские морозы унесли жизни двоих мужчин. Об этом сообщили в республиканском министерстве здравоохранения. По данным ведомства, погибшие были из Троицко-Печорска и Эжвинского района.

Тела мужчин были обнаружены прохожими, они же и вызвали медиков, однако спасти их уже не представлялось возможным: организм был сильно переохлажден.

По сообщению БНК, всего в первые два месяца года в регионе зарегистрировали 467 случаев обморожения. Чаще всего обморожения получали в Сыктывкаре, Усинске, Ухте, Воркуте и Печоре.

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