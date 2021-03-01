Сыктывкарец с помощью банковской карты приятеля расплатился со своими долгами

В ходе расследования уголовного дела вину в содеянном сыктывкарец признал Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре на скамью подсудимых отправится местный житель, который украл у своего знакомого деньги с банковской карты. О подробностях хитрой схемы рассказали в республиканской прокуратуре.

По данным ведомства, все произошло минувшей весной. Обвиняемый пришел в гости к своему другу. Мужчины весело проводили время за разговорами и выпивкой. В какой-то момент хозяин дома попросил гостя сходить в ближайший магазин и купить еды, мужчина вручил ему карту и стал ждать своего приятеля. Однако 51-летний злоумышленник распорядился деньгами иначе.

- Предприимчивый гость воспользовался предоставленной возможностью и с помощью банковской карты погасил свои долговые обязательства перед знакомыми на сумму свыше 13 тысяч рублей, - пояснили в прокуратуре.

В ходе расследования уголовного дела вину в содеянном сыктывкарец признал, однако причиненный приятелю ущерб не возместил. Уголовное дело направлено в суд.

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