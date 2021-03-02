В элитном магазине Сыктывкара торговали опасным мясом

Фото: архив КП

На сыктывкарский магазин «Бутербродъ» в Россельхознадзор по Коми пожаловался недовольный потребитель. Тут же была организована внеплановая выездная проверка, которая закончилась солидным штрафом для владельцев торговой точки.

Здесь был обнаружен мясной фарш (предположительно, из мяса оленя), на который никаких документов. А, соответственно, и гарантий его безопасности.

Причем это не первое нарушение в магазине, в 2019 году ООО «Бутер» уже привлекалось к административной ответственности за нарушение обязательных требований технических регламентов при реализации продукции. Ответственность за повторное нарушение - от 700 000 до 1 млн. рублей.

Однако с учетом того, что опасных последствий нарушение не повлекло, суд снизил даже минимальный размер в два раза. За реализацию мясной продукции с нарушением требований Арбитражный суд Коми назначил ООО «Бутер» штраф в размере 350 000 рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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