Расплата за взятку: у предпринимателя из Ухты арестовали всю недвижимость и Mercedes-Benz

Суд обязал взяточников возместить имущественный ущерб интернату, который оценили в 8,17 миллиона рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Некоторое время в Ухтинском психоневрологическом интернате орудовала шайка. Действовали с размахом, но попались.

Бывший директор госучреждения (получатель взятки), индивидуальный предприниматель, поставлявшая продукты питания (взяткодатель), водитель интерната и бухгалтер предпринимателя (посредники) осуждены к лишению свободы на 5, 9, 8 лет, 4 года соответственно.

Директор, предприниматель и водитель также должны выплатить крупные штрафы. Этим же приговором суд обязал всех осужденных солидарно возместить имущественный ущерб интернату, который оценили в 8,17 миллиона рублей.

Большую часть ущерба и исполнительский сбор в размере 570 тыс. рублей выплатила индивидуальный предприниматель, у которой судебный пристав-исполнитель арестовал счета, квартиру, нежилое помещение, земельные участки в Ухте и автомобиль Mercedes-Benz, сообщает пресс-служба судебных приставов.

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