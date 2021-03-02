Ухтинец в пьяном угаре чуть не забил до смерти своего знакомого

В ходе предварительного следствия обвиняемый признал вину Фото: Архив "КП"

В Ухте 39-летний мужчина жестоко избил своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба Следкома.

По данным ведомства, конфликт произошел еще прошлой осенью. Во время застолья между ухтинцами завязалась ссора, переросшая в драку. Обвиняемый нанес своему 40-летнему приятелю множественные травмы головы.

- Фигурант нанес своему несколько ударов кастетом по голове и телу, причинив ему закрытую черепно-мозговую травму, которая квалифицируется как причинившая тяжкий вред здоровью, - уточнили в СК.

Уточняется, что свою вину мужчина признал в полном объеме. Суд назначил ему наказание в виде 1,5 лет лишения свободы.

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