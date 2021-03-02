В Коми появится 54-километровый межпоселковый газопровод

Реализация данного проекта позволит создать условия для газификации 5 населённых пунктов
Фото: архив "КП"
В Республике Коми приступают к строительству межпоселкового газопровода к населенному пункту Корткерос с отводами на сыктывкарские Седкыркещ и Лемью, а также Визябож и Додзь Корткеросского района. Об этом говорится на сайте «Газпрома».
Сообщается, что протяженность путей будет 54 км. Его создание стало возможным благодаря реализации программы развития газоснабжения и газификации региона на период 2021-2025 годы.
- Реализация данного проекта позволит создать условия для газификации 5 населённых пунктов, более 2 тысяч домовладений и 6 котельных, - уточнили в компании.
Завершение строительно-монтажных работ и обеспечение готовности к вводу в эксплуатацию запланировано в 2022 году.
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