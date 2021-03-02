Житель Коми ударил своего приятеля ножом в живот во время чистки картошки

Усть-Вымский суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого 47-летнего жителя Микуня Фото: Архив "КП"

Житель Усть-Вымского района оказался на больничной койке с ножевой раной. Мужчина пострадал от рук своего знакомого, который вонзил острый предмет ему в живот во время пьяного угара.

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, кровавая драма развернулась минувшим летом в Микуне. В ходе застолья мужчины решили приготовить уху, для чего хозяин стал чистить картошку. Его друг, сильно опьяневший к этому моменту, стал вести себя агрессивно. Между собутыльниками возник конфликт, в ходе которого хозяин кухонным ножом ударил приятеля в живот, причинив тому тяжкий вред здоровью.

Вину в содеянном мужчина не признал, поясняя, что потерпевший упал на нож самостоятельно, поскольку был сильно пьян.

Суд назначил жителю Микуня наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сыктывкарец ударил ножом в сердце обидчика своей девушки (подробности)