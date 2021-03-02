В Сыктывкаре на 8-летнюю девочку напала собака

​​В Эжве восьмилетнюю девочку покусала собака Фото: Архив "КП"

Маленькая жительница Сыктывкара стала жертвой агрессивной собаки. Животное покусало 8-летнего ребенка за руки и ноги. Об инциденте рассказала мама девочки.

По словам родительницы, все произошло накануне вечером. Ее дочь вместе с племянником шли домой, когда около ТЦ «Блок» на них напала собака. Пес повалил девочку на землю и успел укусить за конечности, пока животное не прогнала мимо проходящая женщина. Прохожая проводила детей до дома, где мама ребенка вызвала медиков.

- Мы вызвали скорую, но нас отправили к врачу в поликлинику. Сегодня утром приходил участковый, для составления заявление, они передадут информацию в администрацию для отлова этой собаки, - цитирует слова сыктывкарки БНК.

Женщина также заявила, что напавшую на ее ребенка собаку неоднократно забирали в приют, но хозяин постоянно ее оттуда забирает и отпускает на самовыгул.

- Животное агрессивное и кидается как на взрослых, так и на детей, - заявила жительница города.

Как сообщили в МВД, по данному факту сейчас проводится проверка. Начато разбирательство.

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