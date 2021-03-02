На строительство дороги из Коми в НАО выделили еще 5,5 миллиарда

Фото: vk.com/juri_bezdudnyi

На строительство дороги связывающей Нарьян-Мар и Усинск, выделили еще 5,5 миллиарда рублей. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный.

Глава региона рассказал, что на прошлой неделе побывал в Москве и встретился с руководством Минтранса России. Бездудный проинформировал о ходе работ и попросил о дополнительной поддержке. В итоге на строительство выделят 5,5 миллиарда рублей. В этом году НАО получит 3 миллиарда рублей, а оставшуюся сумму – в следующем году.

– Правительство понимает исключительную важность для региона дороги Нарьян-Мар – Усинск. Это значит, что подрядчик сможет не снижать темпы и долгожданная трасса будет достроена, – отметил Бездудный.

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