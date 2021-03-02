Лыжники из Коми взяли «бронзу» в финале Кубка России

Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Коми

Лыжники из Республики Коми взяли бронзу командного спринта в финале Кубка России по лыжным гонкам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства физической культуры и спорта.

На РЛК имени Раисы Сметаниной продолжается борьба за победу в Кубке России по лыжным гонкам - вторым по значимости соревнованиям страны в этом виде спорта. Во вторник, 2 марта, лыжники боролись за медали в командном спринте. На старт дистанции 1,4 километра вышли 62 команды по два спортсмена. Они пробежали по три этапа с передачей эстафеты напарнику.

Очередную медаль Республике Коми принесли ведущие спортсмены региональной сборной Алексей Виценко и Ермил Вокуев. Команда финишировала с результатом 18 минут 10,9 секунды и завоевала бронзовую награду. Лыжники передавали эстафету друг другу в числе первых на всех пяти этапах финального забега. Команда Республики Коми и команда Сахалинской области показали одинаковое время в завершающем пятом этапе. Судьбу бронзовой медали решил фотофиниш.

Второй финишировала команда Красноярского края в составе Андрея Кузнецова и Ивана Горбунова. Победителями командного спринта финала Кубка России среди мужчин стали спорстмены Республики Татарстан. Золотые медали нашли обладателей в лице Сергея Ардашева и Антона Тимашова.

На домашнем финале Кубка России у Коми четыре медали – «золото» Ильи Порошкина и «серебро» в гонке классическим стилем, «серебро» Ермила Вокуева в спринте свободным стилем и «бронза» командного спринта.

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