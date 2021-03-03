Сыктывкарский суд конкретно разъяснил: должны ли водителю-нарушителю зачитывать права

Сначала суд оправдал подозреваемого, потому что сотрудник ГИБДД не разъяснил подозреваемому последствия отказа от медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Фото: Артем КИЛЬКИН

Водитель должен сам знать свои права и обязанности – примерно так с юридического на бытовой переводится вердикт Сыктывкарского городского суда.

В суд обратился инспектор ДПС ГИБДД по Сыктывкару с жалобой на постановление мирового судьи Катаевского судебного участка Сыктывкара от 17 декабря 2020 года. Полицейский посчитал, что тот неправомерно прекратил в отношении местного жителя производство по делу об административном правонарушении.

Все началось 13 октября 2020 года в 18:59. Водитель не выполнил законного требования автоинспектора о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Прекращая производство по делу, мировой судья указал на то, что сотрудник ГИБДД не разъяснил подозреваемому последствия отказа от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Суд апелляционной инстанции решил, что допущенное лицо к управлению транспортным средством было обязано принять меры для соблюдения Правил дорожного движения. При этом незнание правовых последствий отказа от выполнения законного требования не может служить основанием для освобождения водителей транспортных средств от административной ответственности. Приведенные обстоятельства послужили основанием для отмены решения мирового судьи и возращению дела на новое рассмотрение, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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