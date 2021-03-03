В столице Коми выбрали лучшего учителя

Фото: пресс-служба мэрии Сыктывкара

2 марта в Гимназии им. А.С.Пушкина состоялась торжественная церемония закрытия муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» и муниципального конкурса молодых учителей «Педагогический дебют».

В 2021 году в конкурсе «Учитель года России» приняли участие семь педагогов, в том числе учителя начальных классов, математики, физической культуры, английского языка, информатики школ № 1, 12, 18, 24, 25, 27.

Лучшим учителем стал Василий Петров - учитель информатики в школе № 27. Победитель муниципального конкурса «Учитель года» представит Сыктывкар на региональном этапе.

Лидером среди молодых педагогов стала Надежда Кисляковская - учитель английского языка в Русской гимназии.

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