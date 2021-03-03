В Коми стало проще получить выплату по уходу за инвалидами и престарелыми

Постановление об этом подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Гражданам, которые ухаживают за инвалидами и пожилыми людьми, станет проще оформить компенсационные выплаты. Постановление об этом подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Теперь при обращении за такими выплатами людям больше не придётся подтверждать, что они не работают и при этом не получают пособие по безработице или пенсию. Также им больше не нужно собирать справки о смене места жительства подопечного. Все эти сведения территориальные органы Пенсионного фонда будут получать с помощью федеральных информационных систем.

Ежемесячные компенсационные выплаты полагаются неработающим гражданам, которые ухаживают за инвалидами I группы, а также за престарелыми людьми, которым требуется постоянная помощь или которым исполнилось 80 лет. Выплаты могут получать как члены семьи, так и приглашённые помощники. При этом период ухода учитывается в страховом стаже и влияет на размер страховой пенсии, сообщают на сайте кабмина.

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