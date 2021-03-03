В Воркуте воры обчистили квартиру, дверь в которую была открыта

Ущерб составил 16 500 рублей Фото: Архив "КП"

Жительница Воркуты лишилась электронной техники из-за своей невнимательности. Женщина забыла закрыть дверь в квартиру, уходя на работу, и воры воспользовались своим шансом. Злоумышленники похитили из дома телевизор, подставку под него и музыкальный центр.

- Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий личность и местонахождение злоумышленников были установлены. Подозреваемыми оказались два воркутинца 1968 и 1986 годов рождения. Они сознались в содеянном. Мужчины рассказали, что выходили из соседней квартиры и увидели открытую дверь. Затем они зашли в чужое жилище и похитили бытовую технику, - рассказали в пресс-службе МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Все похищенное женщине было возвращено.

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