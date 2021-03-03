Полиция Сысольского района раскрыла угон автомобиля по горячим следам

Владелец авто спешил, поэтому попросил загнать машину в свой гараж одного из знакомых, находившегося там.

Сотрудники полиции Сысольского района по горячим следам раскрыли угон, сообщает МВД по Коми.

В полицию Сысольского района обратился житель одного из поселений, 1971 года рождения. Он рассказал, что у него угнали машину «Лада Калина». Владелец авто спешил, поэтому попросил загнать машину в свой гараж одного из знакомых, находившегося там.

Тот пообещал выполнить просьбу. В гараже он пил спиртное со своим приятелем, который решил воспользоваться ситуацией. Завладев ключами от «Лады», злоумышленник уехал на ней кататься и врезался в столб, после чего бросил автомобиль.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские вышли на след подозреваемого. Им оказался ранее судимый мужчина, 1991 года рождения. Злоумышленник был доставлен в полицию, где дал признательные показания.

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