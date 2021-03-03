В Коми девять туристов эвакуировали с Приполярного Урала

Фото: «СПАС-Коми»

Туристическая группа из Санкт-Петербурга была эвакуирована с Приполярного Урала. Девять человек оказались в непростой ситуации: три сотоварища резко заболели и не могли продолжать восхождение на горы, им срочно требовалась медицинская помощь.

Как сообщает издание «Комиинформ» со ссылкой на «СПАС-Коми», накануне заболевшие туристы были эвакуированы в Печору.

- У трех петербуржцев была высокая температура, они не могли продолжать двухнедельный маршрут по горам. Было принято решение доставить их в Печору на санях. Остальные туристы были эвакуированы силами местных жителей, - рассказали спасатели.

Известно, что сейчас туристы отправились обратно домой на поезде. Они не смогли пройти путь расстояние 75 км, который пролегал через лес до избы «Кушник», затем до ручья Вёртный, далее до деревень Аранец и Конецбор.

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