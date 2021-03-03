В Сыктывкаре мужчина избил битой бывшую девушку и ее знакомого

Сыктывкарец, избивший свою бывшую девушку, предстанет перед судом Фото: Архив "КП"

Житель Сыктывкара избил битой свою бывшую жену, ее знакомого, а затем разбил его машину. Об инциденте рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры.

По данным ведомства, кровавый конфликт произошел в конце минувшего лета. Женщина приехала к своему бывшему бойфренду за своим телефон, который он у нее отобрал. Побоявшись приехать на встречу одна, она попросила помощи у своих друзей. Как оказалось, бояться было чего.

- В ходе конфликта сыктывкарец деревянной битой ударил приехавшего в качестве группы поддержки молодого человека, сломав ему кисть левой руки. После этого битой он нанес несколько ударов своей бывшей девушке, причинив ей тяжкий вред здоровью, а также разбил телефон избитого молодого человека и битой повредил автомобиль его супруги, - рассказали в прокуратуре.

Дебошира сразу же арестовали. В полицейском участке он признался во всем и раскаялся. Сейчас жителя Сыктывкара ожидает суд, который определит его дальнейшую судьбу.

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