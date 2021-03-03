В Воркуте спасли женщину, упавшую с моста

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В Воркуте с Тиманского моста упала местная жительница. Сообщается, что женщина получила травмы конечностей.

Как сообщили в региональной Следкоме, в ведомстве уже начали проверку по данному факту. Следователями предстоит установить причины и обстоятельства происшествия.

По словам местных жителей, у моста дурная слава: зимой он превращается в полосу препятствий.

- Там очень скользко и перила низкие. Страшно там ходить, - пишет Галина С., в обсуждениях к новости.

Местные жители желают скорейшего выздоровления пострадавшей и просят властей обратить внимание на состояние моста.

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