В Коми мужчина угнал «Ладу», врезался в столб и сбежал

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В Сысольском районе мужчину 1991 года рождения подозревают в угоне автомобиля «Лада Калина». Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию Сысольского района обратился житель одного из поселений 1971 года рождения. Мужчина рассказал, что у него угнали машину. Владелец авто спешил, поэтому попросил загнать машину в свой гараж одного из знакомых, находившегося там.

Тот пообещал выполнить просьбу. В гараже он распивал спиртное со своим приятелем, который решил воспользоваться ситуацией. Завладев ключами от «Лады», злоумышленник уехал на ней кататься и врезался в столб, после чего бросил автомобиль.

Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый мужчина, 1991 года рождения. Злоумышленника доставили в полицию, и он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело об угоне. Подозреваемый находится на подписке о невыезде.

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