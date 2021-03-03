За сутки в Сыктывкаре еще 29 человек заразились коронавирусом

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По состоянию на среду, 3 марта, в Сыктывкаре зафиксировали 29 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Коми.

За последние сутки выздоровел 81 человек, а за все время – 38 523. В Коми зафиксировали 80 новых случаев заболевания коронавирусом. За весь период пандемии этот диагноз подтвердился у 39 676 человек.

Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 29 случаев, в Ухте – 10, говорится в сообщении.

На сегодняшний день инфицированные находятся под наблюдением врачей, и им оказывают помощь. На сегодняшний день под медицинским наблюдением находятся 3154 человека. За последние сутки с медицинского учета по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока снят 161 человек. В их отношении подозрения на коронавирус не подтвердились. Всего в Коми зафиксировали 755 случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом.

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