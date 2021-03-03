Коми вошла в десятку регионов с самыми высокими тарифами на вывоз мусора

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К январю 2021 года Республика Коми вошла в десятку регионов с самыми высокими тарифами на вывоз твердых коммунальных отходов. Об этом говорится в исследовании аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В среднем по России стоимость вывоза ТКО выросла на 4,05% в годовом выражении. Это превышает средний рост цен на жилищно-коммунальные услуги, который составил 3,35%. В абсолютном выражении самые высокие расценки на вывоз мусора — в Московской области, Ленинградской области, Ямало-Ненецком автономном округе, Тюменской области, Санкт-Петербурге, Нижегородской области, Мурманской области, а также в Ставропольском крае. На девятом месте расположилась Республика Коми. Вывоз мусора в регионе стоит 124,9 рубля. Замыкает десятку Самарская область.

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