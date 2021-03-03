В Коми назвали лучших судей 2020 года

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В Коми подвели итоги республиканского конкурса на звание «Судья года» по итогам работы в 2020 году. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Республики Коми.
Победителями конкурса стали:
Владимир Маклаков - судья Верховного Суда Республики Коми,
Ольга Саенко - судья Сыктывкарского городского суда,
Анна Тихомирова - судья Ухтинского городского суда Республики Коми,
Светлана Кристелева - мировой судья Пушкинского судебного участка Сыктывкара.
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