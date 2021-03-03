В Сыктывкаре столкнулись автобус c 60 пассажирами и полицейский УАЗ

Фото: Сергей ГАПОН

Во вторник, 2 марта, в Сыктывкар столкнулись автобус, в котором было около 60 человек, и полицейский автомобиль УАЗ. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

По предварительным данным, водитель полицейского автомобиля при выполнении неотложного служебного задания ехал по улице Печорской в сторону Октябрьского проспекта. Машина двигалась с включенными проблесковыми маячками и звуковым спецсигналом по встречной полосе. УАЗ столкнулсяс маршрутным автобусом, который поворачивал с Октябрьского проспекта на Печорскую.

В результате столкновения пострадал водитель и пассажир автомобиля полиции. Сотрудники получили легкие травмы, поэтому не были госпитализированы. Как передает «Комиинформ», в момент столкновения в автобусе находилось около 60 человек. К счастью, никто из них не пострадал.

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