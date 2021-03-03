В Коми женщинам подарят 4 тысячи цветов

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С 6 по 8 марта в Республике Коми пройдет акция «Вам, любимые!», приуроченная к Международному женскому дню. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

В рамках акции волонтеры подарят 4 тысячи цветов всем девушкам и женщинам. Мероприятие проходит в дни празднования годовщины Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. 6 марта акция пройдет в Сыктывкаре. Сбор пройдет на улице Орджоникидзе, 14. Вручать цветы женщинам будут в разных точках Сыктывкара и Выльгорта.

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