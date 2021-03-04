Двое сыктывкарцев забили насмерть кочергой негостеприимного хозяина

Фото: архив КП

Вынесен приговор двум жителям Сыктывкара, которые забили насмерть кочергой и деревянным бруском хозяина квартиры, где шла пьянка. Суд решил, что умерший сам спровоцировал убийство противоправным поведением.

Ранее не судимые Попов Э.А. и Жеребцов Д.Л.находились в марте 2020 года в квартире потерпевшего. Пили. Что именно затем пошло не так, суд не раскрывает. Но началось зверское избиение хозяина квартиры. Били удары руками и ногами, деревянным бруском и кочергой. Били по жизненно-важным частям тела. Несчастный скончался.

Приговором Сыктывкарского городского суда Попову Э.А. и Жеребцову Д.Л. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет (каждому) в исправительной колонии строгого режима.

Назначая наказание, суд учел смягчающие обстоятельства, в том числе противоправное поведение потерпевшего, явившееся поводом для совершения преступления. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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