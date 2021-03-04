Собственные доходы Коми упали в 2020 году на 16%

Опубликованная Минфином статистика региональных доходов подвела итоги 2020 года Фото: Архив "КП"

Собственные доходы Коми упали на 16,1%. Об этом свидетельствуют данные Минфина России за 2020 год.

Уточняется, что республика находится в группе нефтегазовых регионов, в которых существенно упали показатели по сравнению с 2019 годом.

- Совсем далеко от уровня прошлого года оказались собственные доходы ряда нефтегазовых регионов: в Тюменской области сокращение составило 24,4%, в Ненецком и Ямало-Ненецком АО – 23,6% и 15,8% соответственно, а в Республике Коми – 16,1%, - говорится в сообщении.

По словам специалистов, на результаты 2020 года повлияла сильно пандемия коронавируса, а также по ряду других причин.

- Взлеты и падения по большей части определялись нестабильной динамикой доходов от налога на прибыль. В ЯНАО, НАО и Коми они снизились наполовину, - объяснили эксперты.

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