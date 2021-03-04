В Воркуте опрокинулся грузовик: погиб водитель, и пострадал пассажир

Фото: ОГИБДД по Воркуте

Во вторник, 2 марта, в Воркуте опрокинулся тягач с полуприцепом на базе УРАЛ, в результате чего погиб водитель, и пострадал пассажир. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 16:20 в 42 километрах от поселка Сивая Маска. 43-летний водитель грузовика по технологической дороге вдоль трассового проезда «Бованенково – Ухта» в сторону поселка Сейда. Мужчина не справился с управлением, выехал в правый кювет и опрокинулся через крышу на правый борт.

В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия. Кроме того, в аварии пострадал 23-летний пассажир тягача. Он получил травмы различной степени тяжести. Как передает «Комиинформ», к административной ответственности за нарушения ПДД водитель не привлекался, а стаж вождения составляет более 20 лет.

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