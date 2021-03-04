В Усинске мать спасла ребенка от бродячей собаки

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Усинске женщина спасла своего ребенка, на которого напала бродячая собака. Об этом горожанка сообщила в социальных сетях.

По ее словам, инцидент произошел в районе общежитий на улице Парковой. Женщина вела в ребенка детский сад, и на них напала собака. Женщина рассказала в соцсетях, что у ребенка тяжелая форма гемофилии, и, чтобы защитить его от собаки и уберечь от травм, она уложила его на снег и полностью закрыла собой.

Если бы я не успела уложить ребёнка и полностью закрыть собой, чтобы его не разорвали, история с Ухтой повторилась бы. Только учитывая то, что кровь, взятая из пальца, у ребёнка не останавливается сутки, история повторилась бы за считанные секунды, - рассказала она.

Женщина добавила, что в этом районе обитают пять собак, которые неоднократно нападали на школьников. В своем обращении она призвала администрацию и службу по отлову собак принять меры.

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