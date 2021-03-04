Два пьяных подростка в Коми разбили фонари в парке

Ранее несовершеннолетние уже попадали в поле зрения правоохранительных органов Фото: Архив "КП"

В Ижме осудили двух подростков, попавшихся на вандализме. Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, мальчики, будучи пьяными, разбили фонари в парке.

Инцидент произошел еще прошлой осенью. Тогда подростки украли 4,5 литра пива из магазина, выпили их и уже изрядно захмелевшие принялись уничтожать фонари один за другим.

- Нетрезвые подростки из хулиганских побуждений разбили 10 фонарей, причинив администрации сельского поселения ущерб на сумму 9,6 тысяч рублей, - уточнили в ведомстве.

Отмечается, что ранее подростки уже состояли на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, плохо учились в школе и хорошей дисциплиной не отличались.

Суд назначил подросткам наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год с применением ограничений в виде запрета посещать места, где осуществляется торговля спиртным, а также появляться в ночное время на улице.

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