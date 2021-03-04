В Воркуте 81-летнюю пенсионерку посадили за убийство

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Воркутинский городской суд признал 81-летнюю местную жительницу виновной в убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Пенсионерка переехала жить из Липецкой области в Воркуту к своей бывшей невестке и внукам. У нее не сложились отношения с сожителем бывшей невестки, и 21 июля 2019 года во время распития спиртного между ними возникла ссора. В ходе конфликта пожилая женщина взяла нож и ударила мужчину. От полученных ранений пострадавший скончался на месте происшествия.

В ходе судебного заседания женщина вину не признавала, заявляя о своей непричастности к убийству. Суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Корткеросе 61-летняя пенсионерка созналась в убийстве дочери (подробнее)