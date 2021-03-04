Житель Коми угрожал утопить свою знакомую за пьянство

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В Усть-Вымском районе 50-летний местный житель осужден за угрозу убить человека. Об этом сообщает прокуратура Коми.

По данным ведомства, минувшим летом мужчина шел домой на обеденный перерыв. В окно он увидел свою знакомую, которая пристрастилась к алкоголю. Вот и в этот день женщина проводила время за стопкой водки. Мужчина решил образумить подругу детства и начал рассказывать о том, как пагубно алкоголь влияет на организм.

- Прикрывая свои злость и негодование благими намерения отрезвить знакомую и привести ее в чувство, мужчина схватил ее за шею и дважды окунул головой в бочку с холодной водой, каждый раз держа под водой около пяти секунд. При этом мужчина заявлял, что утопит приятельницу, - добавили в пресс-службе ведомства.

Эти слова женщина восприняла в качестве реальной угрозы, поскольку поняла, что могла захлебнуться. После инцидента она обратилась в полицию с заявлением о привлечении знакомого к уголовной ответственности.

Вину в содеянном мужчина признал. Суд назначил ему наказание в виде 8 месяцев ограничения свободы.

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