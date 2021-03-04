В Сыктывкаре задержали пятерых участников секты «Свидетели Иеговы»

Пятеро жителей Сыктывкара подозреваются в организации и участии в деятельности конспиративной ячейки

В Сыктывкаре заключили под стражу члена экстремистской организации «Свидетели Иеговы». Мужчина был координатором совета старейшин религиозной группировки. По версии следствия, с 2017 по 2021 год он и его сообщники вовлекали в деятельность ячейки новых участников.

Решением городского суда обвиняемый отправится на два месяца в СИЗО. Вместе с ним арестованы еще два члена группы. Их суд отправил также на два месяца под домашний арест.

- При избрании меры пресечения судом была учтена характеристика личности обвиняемых, обстоятельства совершения инкриминируемого им преступления, - прокомментировали в суде.

Сообщается, что еще два фигуранта уголовного дела отпущены под подписку о невыезде.

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