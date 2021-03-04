Сыктывкарцы выберут 12 общественных пространств, которые благоустроят

Фото: архив КП

В Сыктывкаре на рейтинговое голосование вынесут 12 общественных пространств, которые благоустроят в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Благоустройство будет проводиться в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Голосование продлится с 26 апреля по 30 мая. Оно впервые будет проходить на всероссийской интернет-платформе по адресу 11.gorodsreda.ru.

Кроме того, в людных местах города организуют работу волонтеров, которые будут привлекать жителей города к голосованию: отдать своё предпочтение той или иной территории можно будет на месте с помощью планшета.

На голосование выносятся 12 территорий, ранее рекомендованных к благоустройству самими жителями и утверждённых к голосованию муниципальной общественной комиссией по реализации проекта ФКГС:

Площади и скверы:

– Соборная площадь перед Свято-Стефановским кафедральным собором;

– Сквер в районе дома по ул.Коммунистическая, 72;

– Сквер в районе дома по ул.Димитрова, 48;

Пешеходные зоны:

– по ул.Коммунистической (четная сторона) от ул.Старовского до ул.Морозова;

– по ул.Коммунистической (нечетная сторона) от ул.Старовского до ул.Морозова;

– по ул.Димитрова (нечетная сторона) от ул.Старовского до ул.Морозова;

– по ул.Димитрова (четная сторона) от ул.Старовского до ул.Морозова.

В Эжвинском районе (пешеходные зоны):

– по ул.Славы (от дома 4 до заезда на Школьный переулок);

– по ул.Комарова (четная, нечетная сторона);

– по ул.Мира (от ТЦ «Марка»);

– в районе дома № 42 по пр. Бумажников.

В пгт.Краснозатонский:

– тротуар по ул.Ломоносова.

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