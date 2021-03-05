В Ухте женщина выпрыгнула с седьмого этажа поликлиники

Фото: группа ВК «Обсуждай - ка Ухта»

Вчера, 4 марта, около 14 часов в Ухте произошло крайне странное ЧП. Под окнами городской поликлиники №2 обнаружили лежащую в крови женщину. Как позже выяснилось, она упала с седьмого этажа.

Как стало позже известно, женщина 1975 года рождения находилась в коридоре 7 этажа. Сотрудники рентгенотделения отметили ее странное поведение, предложили помощь, затем попытались вывести. Но женщина ответила, что ждет человека и выйти отказалась. Дождавшись, когда никого из сотрудников в коридоре не будет, женщина выпрыгнула из окна.

Фантастическое везение: при падении она почти не пострадала, у нее не зафиксировано ни одного перелома. К приезду скорой находилась в сознании. Но для полного обследования женщину госпитализировали, сообщает газета «Палитра города. Новости Ухты».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре КамАЗ выехал на встречку и протаранил Toyota Land Cruiser

Фотоотчет о дорожно-транспортном происшествии