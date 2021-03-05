Отправил в могилу двух девочек: вынесен приговор 18-летнему воркутинцу

Фото: архив КП

Виновник страшной аварии в Воркуте, в которой погибли две девочки, отправится в места лишения свободы.

Вечером 30 сентября 2020 года 18-летний воркутинец несся на «Фольксваген Поло» по поселку Воргашор со скоростью свыше 100 км/час. И врезался в группу подростков, которые шли по краю проезжей части дороги.

В результате ДТП от полученных травм одна девочка скончалась на месте, а вторая умерла в реанимации Воркутинской больницы скорой медицинской помощи.

4 марта Воркутинский городской суд рассмотрел уголовное дело и признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Ему назначили наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу, сообщает прокуратура Коми.

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