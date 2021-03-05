В Коми туристку оштрафовали за не внесенные вовремя ковид-данные

Фото: pexels.com

Жительницу Печоры оштрафовали за нарушение ковид-режима. Как пояснили в пресс-службе городского суда, девушка ездила отдыхать в Турцию, однако не проигнорировала предписанные требования.

Так, она не внесла на госсайте данные о результатах анализа на коронавирус и нарушила сроки внесения.

- Печорский городской суд признал женщину виновной в совершении административного правонарушения и назначил административное наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей, - прокомментировали дело в суде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Двум браконьерам рыбалка в заказнике Коми стоила больше 100 тысяч (подробности)