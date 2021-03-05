Сыктывкарец две недели выносил из магазинов тушки лосося

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Сыктывкара 1978 года рождения в течение двух недель похитил из магазинов тушки атлантического лосося, сумма ущерба составила почти 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В Сыктывкаре работники магазина продовольственных товаров остановили на кассовой зоне мужчину, который, оплачивая товар, якобы по невнимательности забыл расплатиться за свежую рыбу. Покупатель, уличенный на месте, поспешил рассчитаться за покупку.

Поведение мужчины показалось сотрудникам подозрительным. Сотрудники службы безопасности решили просмотреть видеозаписи за предыдущие периоды. Выяснилось, что сыктывкарец при каждом посещении магазина в течение двух недель выносил неоплаченный товар – внушительные тушки атлантического лосося. При этом остальные покупки он оплачивал.

Сотрудники уголовного розыска изучили видеозаписи торговых залов магазина той же торговой сети по другим адресам. Всего выявлено 17 фактов краж лосося. Общая сумма ущерба составила 98 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена, после чего он был доставлен в отдел полиции. Злоумышленником оказался ранее не судимый житель столицы 1978 года рождения. Мужчина работал, имел постоянный доход и собственное жилье. На допросе, чтобы избежать ответственности, он пытался оправдаться и выдвигал различные версии своего поведения. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый полностью возместил ущерб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре женщина обчистила продуктовый магазин (подробнее)