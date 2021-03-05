В Сыктывкаре Mitsubishi сбил пятилетнего ребенка

Фото: управление ГИБДД по Коми

В четверг, 4 марта, в Сыктывкаре Mitsubishi Lancer сбил пятилетнего ребенка. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 18:40. 40-летний мужчина ехал за рулем Mitsubishi по улице Комарова Эжвы в сторону проспекта Бумажников. Напротив дома №6/1 по улице Комарова водитель сбил ребенка. Он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадал пятилетний мальчик, у него диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Ребенка госпитализировали. Как передает "Комиинформ", во время происшествия ребенок находился в сопровождении родителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Микуни водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП

Известны последствия для мальчика (подробнее)