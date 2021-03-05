В Коми разыскивают 17-летнюю Анжелику Козыреву

Фото: Лиза Алерт

В Коми начались поиски 17-летней Анжелики Козыревой из Пермского края. Девушка исчезла больше месяца назад в Соликамске. По словам близких, 20 января она ушла из дома, и с тех пор о ней ничего неизвестно. Они предполагают, что Анжелика могла уехать к парню в Пермь.

Как сообщили волонтеры "Лизы Алерт", подростка начали искать и в других регионах страны. В частности, Анжелика может находиться в Коми.

Была одета:

В черную куртку с мехом, черную шапку, темные штаны, сапоги могут быть белые или темного цвета.

Приметы:

На руке золотые кольца с корундом и фианитом.

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