В Коми разыскивают 17-летнюю Анжелику Козыреву

Фото: Лиза Алерт
В Коми начались поиски 17-летней Анжелики Козыревой из Пермского края. Девушка исчезла больше месяца назад в Соликамске. По словам близких, 20 января она ушла из дома, и с тех пор о ней ничего неизвестно. Они предполагают, что Анжелика могла уехать к парню в Пермь.
Как сообщили волонтеры "Лизы Алерт", подростка начали искать и в других регионах страны. В частности, Анжелика может находиться в Коми.
Была одета:
В черную куртку с мехом, черную шапку, темные штаны, сапоги могут быть белые или темного цвета.
Приметы:
На руке золотые кольца с корундом и фианитом.
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