Сыктывкарец отсудил у «Билайн» 225 тысяч рублей за некачественный телефон

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Житель Сыктывкара отсудил у крупной сотовой компании «Билайн» более 225 тысяч рублей. Дело в том, что мужчина купил гаджет стоимостью практически в 65 тысяч рублей, а он оказался с дефектом.

Так, телефон при температуре +5 градусов и ниже просто выключался и не реагировал на какие-либо манипуляции. Регулярные обращения в ремонтные сервисы делу не помогли. Сыктывкарец лишь потратил деньги и время.

Как сообщает «Комиинформ», мужчина направил телефон на экспертизу, которая выявила, что устройство находилось в неисправном техническом состоянии и не могло использоваться по прямому назначению, в соответствии с техническими характеристиками заявленными производителем. Специалист вынес вердикт: «Выявленные дефекты существенны». С решение экспертизы житель столицы отправился в суд, где выиграл его.

- В итоге горсуд взыскал в пользу клиента 143 тыс. рублей. Однако с таким решением мужчина не согласился и обжаловал его. Он просил изменить размер неустойки, сославшись на неправильное применение судом норм материального права, - цитирует издание решение суда.

Верховный суд РК вынес по делу новое решение, увеличив сумму. Он взыскал в пользу сыктывкарца 225 692 рублей.

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