Комистат нарисовал цифровой портрет Сыктывкара

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

К 100-летию республики Комистат представляет визитные карточки городов и районов. Цикл публикаций начался с столицы Коми - Сыктывкара.

Городской округ «Сыктывкар» расположен в юго-западной части Республики Коми в бассейне рек Сысола и Вычегда. Сыктывкар - столица республики. Город был основан в 1780 году, его первоначальное название – Усть-Сысольск.

Сыктывкар – большой промышленный центр. В 1926 году заработало первое крупное производство - Усть-Сысольский лесозавод. Интенсивное развитие промышленности началось в 1950-1960-е годы, когда были запущены механический и кирпичный заводы, швейная и мебельная фабрики, молочный завод и кондитерская фабрика.

Важным этапом для города стал ввод в 1969 году крупнейшего в Европе предприятия по производству картонно-бумажной продукции. В 1970-1980 годах были построены фанерный завод и фабрика нетканых материалов.

В настоящее время ведущими видами экономической деятельности являются производство бумаги и бумажных изделий, обработка древесины и производство изделий из дерева, производство нетканых материалов и пищевых продуктов.

Сыктывкар – крупный научный центр. В состав Коми научного центра УрО РАН входят: институт геологии, биологии, языка, литературы и истории, физиологии, экономических и социальных проблем Севера, химии. В городе работают три вуза и 14 организаций среднего профессионального образования.

Сыктывкар - культурная столица республики. Здесь расположены три театра и филармония, четыре музея. Гордостью сыктывкарцев является Национальная галерея Республики Коми.

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